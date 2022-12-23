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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Murat Kaya   | 23.12.2022
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları da yapıldı.

Taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalanan antrenmandan sonra hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Trabzon maçı kamp kadrosu belli oldu

Öte yandan Fenerbahçe, Trabzonspor ile yapılacak maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda, sakatlıkları devam eden Joao Pedro ile Ezgjan Alioski'nin yanı sıra, iyileştikleri belirtilen Arda Güler ve Luan Peres'in de yer almadığı görüldü.

Maç kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi.

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