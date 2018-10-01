Fenerbahçe-Spartak Trnava maçına Alman hakem

İSTANBUL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya'dan Dominik Schaal yapacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki