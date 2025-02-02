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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe, son nefeste 3 puana ulaştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

Bozhan Memiş, Süha Gür  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Fenerbahçe, son nefeste 3 puana ulaştı

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü ve rakibinin 9 kişi kaldığı müsabakada 3-2 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya önde baskılı başlayan sarı-lacivertliler, ani ataklarda arkada pozisyonlar verdi. Konuk ekip ilk etkili atağında 6. dakikada Ali Sowe ile öne geçerken, 13. dakikada aynı oyuncunun 2. golüyle şok yaşadı. 2-0'ın ardından baskısı artıran Fenerbahçe, 45+6. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 45+8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı vuruşundan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına misafir takımın 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısının tamamını rakip yarı alanda oynayan Fenerbahçe, üst üste birçok fırsattan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerin 56 ve 76'ncı dakikalarda Edin Dzeko, 77. dakikada Oğuz Aydın ve 85. dakikada Anderson Talisca ile 4 topu direkten dönerken, maçın 78. dakikasında Çaykur Rizespor Rachid Ghezzal'ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Rakibinin 9 kişi kalmasının hemen ardından sarı-lacivertliler 79. dakikada yine Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı.

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 89. dakikada Youssef En-Nesyri ile 3-2 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 51'e taşıyan sarı-lacivertliler, bir maçı eksik Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Talisca ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Çaykur Rizespor maçına yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı futbolcu, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin maçın 42. dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Filip Kostic'in ortasında Milan Skriniar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakem golü verirken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

En-Nesyri gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine devam etti.

Süper Lig'de son 7 maçında 10. golünü kaydeden Faslı golcü, bu süreçte kupada ve Avrupa'da da 1'er gol buldu.

Takımının son 10 resmi maçında 12. golüne ulaşan En-Nesyri, toplamda ise bu sezonki 18. golünü kaydetti.

Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin ilk yarının son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşu VAR kararıyla geldi.

Müsabakanın 45+3. dakikasındaki duran top pozisyonundan Milan Skriniar, ceza sahası içinde Olawoyin'in müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Burak Pakkan pozisyonu devam ettirirken, topun dışarı çıkmasıyla VAR hakemi pozisyonu izlemesi için çağırdı.

Monitörden pozisyonu inceleyen Pakkan, penaltı kararı verdi ve Olawoyin'i 2. sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+8. dakikada Edin Dzeko, penaltı vuruşunda topu filelerle buluşturdu.

Dzeko gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon ligde 12. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 golü bulunan 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 18. golüne ulaştı.

En-Nesyri formayı çıkardı, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Faslı santrfor, 89. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü.

Youssef En-Nesyri, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

İlk yarı 

6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olawoyin, ceza yayı üzerindeki Ali Sowe'a pasını aktardı. Bu futbolcu düzeltip falsolu bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere yolladı: 0-1.

13. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Akintola geriden atağa destek veren Ali Sowe'u topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda savunmaya da çarpan top, direkten ağlara gitti: 0-2.

21. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Seri pasların ardından Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerindeki Ghezzal'la buluşturdu. Bu oyuncunun uzaktan sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak köşeye giden topa engel oldu.

42. dakikada sol kanatta Levent Mercan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Kostic kullandı. Bu futbolcunun kale sahası içine gönderdiği ortada Skriniar kafayla topu ağlara yolladı ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gereçkesiyle gol iptal edildi.

45+6. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 45+3. dakikada kullanılan korner atışında Olawoyin'in müdahalesiyle Skriniar yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyip penaltı noktasını gösterirken müdahaleyi yapan Olawoyin de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Edin Dzeko geçti. Golcü futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2.

45+11. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Fred'in vuruşunda kaleci Tarık'dan dönen topu Oğuz Aydın yakın mesafeden kafayla tamamladı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı 

54. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in ortasında ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri kafayla kale sahası önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topu Szymanski, ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Tarık'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Fenerbahçe net pozisyonda kaleci Tarık'ı geçemedi. Oğuz'un soldan pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uçarak kafa vuruşunda kaleci Tarık, yakın mesafeden gole izin vermedi.

76. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında Talisca kafayla Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda top üst direkten geri döndü.

77. dakikada Fenerbahçe bir kez daha direğe takıldı. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda üst direkten dönen top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Bu oyuncunun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

78. dakikada Çaykur Rizespor 9 kişi kaldı. Oyundan çıkmak için hazırlanan Rachid Ghezzal, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle 2. sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan yapılan ortada En-Nesyri kafayla Talisca'ya indirdi. Brezilyalı futbolcunun şutunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Dzeko'nun önünde kaldı. Bu oyuncu yakın mesafeden topu ağlar yolladı: 2-2.

85. dakikada Fenerbahçe'nin dördüncü şutu direkten döndü. İrfan Can Kahveci'nin pasında topu alan Talisca, uzak mesafeden sert vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

89. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Tadic, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Faslı futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 3-2.

Fenerbahçe, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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