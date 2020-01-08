Fenerbahçe Simon Falette'yi kiraladı

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Spor, Futbol

Fenerbahçe Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Fenerbahçe, stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Ercan Doğan   | 08.01.2020
Fenerbahçe Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı

İstanbul

Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi.

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