Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı

İstanbul
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı.
Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Manev'i çalımlayarak ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadic'e verdi. Sırp oyuncunun altıpasın solundan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Gravillon'dan döndü.
34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası civarında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
İkinci yarı
79. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topun ardından gelişen pozisyonda Yusuf Barasi'nin pasında topla buluşan Alioui'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi.
90+1. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Dzeko lige de açılışı yaptı
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, ligde de takımının ilk golünü atan isim oldu.
Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano'ya karşı oynadığı sezonun ilk resmi maçında 3 golle yıldızlaşan ve takımının yeni sezonda ilk golüne imza atan 38 yaşındaki oyuncu, rövanşta da takımına beraberlik golünü getirmeyi başarmıştı.
Lugano karşısında toplamda 4 gol atmayı başaran Dzeko, Adana Demirspor müsabakasında da 34. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı ve ligde de takımı adına açılışı yaptı.
Saint-Maximin asistle başladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sezona hızlı başladı.
Sarı-lacivertlilerin transferi için yoğun çaba harcadığı ve büyük beklentiyle takıma katılan 27 yaşındaki oyuncu, ilk lig maçında performansıyla beğeni topladı.
Fransız futbolcu, Dzeko'nun attığı ilk golde şık bir pasla takım arkadaşını golle buluşturmayı bildi.
Mourinho'dan 3 değişiklik birden
Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 76. dakikada 3 değişikliğe gitti.
Portekizli teknik adam, 75 dakika ilk 11'ine müdahale etmezken 76. dakikada 3 oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etti.
Mourinho, söz konusu dakikada Osayi-Samuel-Mert Müldür, Edin Dzeko-En-Nesyri ve Saint-Maximin-Bartuğ Elmaz değişikliklerini yaptı.
Ferdi alkışlarla kenara geldi
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, alkışlarla oyundan çıktı.
Transferi gündemde olan sol bek oyuncusu, müsabakanın 88. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktığı sırada taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.
Mourinho ilk lig maçında kart gördü
Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, ligdeki ilk maçında kart gördü.
Deneyimli teknik adam, müsabakanın 90+3. dakikasında hakeme itiraz nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.
Mourinho: "Bugün kazanmak için gerekli oyunu oynadık"
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonunda 3 puan almanın önemine vurgu yaptı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan 61 yaşındaki çalıştırıcı, dün ve bugün oynanan maçlar sonunda lig hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu anladığını belirtti.
Kulübün yapmış olduğu eğitim alan çocuklara burs kampanyasına katılmanın gururunu yaşadığını dile getiren Mourinho, "2 günde 2 maç oynandı. Cuma günü Galatasaray-Hatayspor maçı ve bugün Fenerbahçe maçı. Çok fazla şey öğrendim. Zaten bu periyotta bana verilen bilgiler harika bilgilerdi ama şimdi daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.
Hiçbir zaman ligde ilk maçını kaybetmediğini vurgulayan Mourinho, "Hiçbir ilk lig maçımı kaybetmedim. Dolayısıyla 24 yıldır hiçbir şey değişmedi diyebilirim. Bu pozitif tarafı. 2 sezonda ise lige beraberlikle başladım ve onlarda Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Berabere kalsaydık daha iyi olabilirdi diyebilirim. İşin şakası bir yana maçı daha erken koparmaya çalıştık. Maçı kazanmak için yüksek enerjiyle başladık." diye konuştu.
Devre arasında oyuncularını uyardığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Tecrübelerime dayanarak oyuncularıma şunu söyledim. 'Rakip 1-0 devam ettirmeye çalışacak ve son bölümde şans anı arayacak' dedim. Takımın enerjisini yukarı çekmeye çalıştım. Saint-Maximin 90 dakika oynayacak durumda değil ve rakibe en çok problem yaratanlardandı. Önemli olan 3 puanı almaktı. Skor daha farklı olabilirdi. Meslektaşımı tebrik ederim, 15 yaşında bir kaleciyi oynatmak bu seviyede cesaret ister. Oyuncuyu da tebrik ederim." diye konuştu.
Maçtan sonra hakemle düşüncelerini paylaştığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:
"Düşüncem çok basit. Rakip teknik direktör daha düşük potansiyelli bir takımın teknik direktörü ve sonuç için her şeyi deneyecekti. Onu suçlayamam. Defansif oynayabilirler, zaman geçirebilirler bunu eleştiremem çünkü insanlar sonuç almak için maaş alıyorlar. Daha küçük takımlar puan almak için bunları yapabilir. Hakemlerin ise oyunu savunması gerekiyor. Onların sorumluluğu bu. İlk 20 dakikada 1-2 sarı kart verirseniz sonuç farklı olur. Sadece Türkiye'de olan bir durum değil bu. Asla 15-20 dakikada kart gösterilmiyor. Hakemler bunları verirse oyun bambaşka bir hal alır. İnsanlar fikrimi kabul ederlerse 25 yıllık tecrübeme bakınca benim fikrim bu. Sarı kartlar verilirse farklı bir hal olur. Hakemin bana verdiği kart adil bir karardı. Doğru bir karardı. Bununla ilgili problemim yok. Bu ligin en güçlü takımlarından olduğumuzdan rakipler defansif oynayacak. Herkes puan almak istiyor. Bazı takımlar şampiyon olmak, bazı takımlar ligde kalmak için puan almak istiyor. Futbol böyle bir şey."
"Zamana ihtiyacımız var"
Jose Mourinho, iyi futbol için zamana ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
Tempolu oynamanın şu anda zor olduğunu kaydeden Mourinho, "Sadece defans ya da ofans için değil her şey için süreye ihtiyacımız var. Bizler çalışmaya başlayalı 2 ay oldu ama tam kadro 2 hafta oldu. Dolayısıyla her şey için süreye ihtiyacımız var. Şu an takım iyi durumda olmaktan çok uzak. Daha iyi savunduk, seviye olarak Lugano ve Lille maçlarına göre daha iyi bir seviyemiz vardı. Çok koştuk, her yerde adam adama oynadık ve bu da arkada 2'ye 2, 3'e 3 bırakmamız demek oluyor. Böyle olunca çok enerji harcıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde maçlara önde basarak başlamamamızın sebebi bunu yapacak benzinimiz yok. Takım şu an yüksek seviyede oynayacak durumda değil. Bugün kazanmak için gerekli oyunu oynadık. Almış olduğumuz sonuçlar gösterdiğimiz performanslardan kötü diyebilirim, daha iyisini hak ediyorduk." değerlendirmesinde bulundu.
Fikirleri dinlemeyi seven bir yapısı olduğunu anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:
"Oyuncuların psikolojik desteği ve motivasyonu benim üzerimde olacak. Benim tecrübeme, oyuncularla olan ilişkime ve kurduğum empatiye sahip olacak. Benim bir vizyonum ve çalışma metodum var. Dün kamp yapmadık ve oyuncularım evlerine gidip uyudular ama şimdi kampa gidiyoruz. Lille maçını düşünmeye başlayacağız, yorgunluğu üzerimizden atıp o maça odaklanacağız. Evet hedefimizin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak değil, Süper Ligi kazanmak ama salı günü oynayacağımız maçta elimizden geleni yapacağız."
Valkanis: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avustralyalı teknik adam, "Zor maç olacağını biliyorduk. Fenerbahçe ligin saygıdeğer önemli ekiplerinden biri. Bizden önce ciddi rakiplere karşı oynadığından hazırlık aşamasında bizden daha hazırdılar. Oyun performansına bakacak olursak takım performansında oyuncularımla gurur duyuyorum çünkü taktik disipline ellerinden geldiğince bağlı kalmaya çalıştılar. Her şeylerinin yüzde yüzünü verdiler." diye konuştu.
İlk yarı oyun kurma konusunda hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Topun hakimiyetinin bizde olması gerekiyordu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu akşam 15 yaşında kalecimiz, gerçekten kendisiyle gurur duyuyorum. Maç öncesi yaşıyla alakalı sorular gelmişti bana ama bir oyuncunun yaşı değil neler verdiği önemli. Potansiyele sahip çok iyi bir oyuncu. 50 bin taraftar karşısında bu performansı sergilemesinden gurur duyuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.