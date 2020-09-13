Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

Istanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." denildi.
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.