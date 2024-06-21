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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı.

Emre Doğan  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli ekipte 29 yaşındaki futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 122 maçta 10 gol kaydetti.

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