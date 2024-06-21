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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Emre Doğan  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ten transfer edilen 23 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Levent Mercan, 2021'den bu yana formasını giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 93 maçta 4 gole imza attı.

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