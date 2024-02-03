Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,304.50
BTC/USDT
43,107.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Süleyman Elçin  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Fenerbahçe liderliğini sürdürdü Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçeyi konuk etti.

İlk yarı

7. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sam Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden sert şutunda top kaleci Leite'de kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

35. dakikada Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.

87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı.

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile Doha'da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Bakan Özhaseki: Bütün depremzede kardeşlerimizin evlerini teslim edeceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır

Benzer haberler

TFF'nin "Futbol Akademileri Projesi" kapsamında kulüp ziyaretleri başladı

TFF'nin "Futbol Akademileri Projesi" kapsamında kulüp ziyaretleri başladı

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Başakşehir haftayı 3 puanla kapattı

Beşiktaş Kulübü, Merkez Hakem Kurulundan cevap bekliyor

Beşiktaş Kulübü, Merkez Hakem Kurulundan cevap bekliyor
Rize'de golsüz beraberlik

Rize'de golsüz beraberlik
Marouane Fellaini, 36 yaşında futbolu bıraktı

Marouane Fellaini, 36 yaşında futbolu bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet