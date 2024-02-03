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Spor, Futbol

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hilmi Sever  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Samet Aybaba'nın doğum günü kutlandı

Antrenman öncesinde Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Teknik Direktör Fernando Santos, teknik ekip ve futbolcular, Samet Aybaba'ya mutluluklar diledi.

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