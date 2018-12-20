Fenerbahçe kupada son 16 turuna yükseldi

GİRESUN

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, turun ilk maçında İstanbul'da rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Mehmet Topal'ın savunmadan çıkardığı uzun topla rakip yarı sahada buluşarak kaleye ilerleyen Soldado, öne çıkan kaleci Anıl Atağ'ın üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

14. dakikada Giresunspor beraberliği yakaladı. Husmani'nin orta sahadan ara pasında topla buluşan Id Azza, kaleci Harun Tekin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

49. dakikada sağdan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında Soldado'dan seken topa Mehmet Ekici'nin kaleyi cepheden gören noktadan gelişine şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti ve Fenerbahçe maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Benzia'nın şutunda savunmadan seken top altıpas önündeki Mehmet Ekici'de kaldı. Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

67. dakikada Volkan Okumak'ın soldan ortasında topla buluşan Id Azza'nın Mehmet Ekici'nin müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 68. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Volkan Okumak farkı 1'e indirdi: 2-3.

73. dakikada Valbuena'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Soldado'nun kafayla aşırtmaya çalıştığı top, kale önündeki kalabalığın arasından geçerek arka direğe yakın bölgedeki Mehmet Topal'ın önünde kaldı. Mehmet'in yakın mesafeden vuruşunda top filelere gitti ve Fenerbahçe maçta 4-2 öne geçti.

89. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleciden dönen topu ceza sahası içinde Reyes tamamladı: 2-5.

Karşılaşmayı 5-2 kazanan Fenerbahçe adını son 16 turuna yazdırdı.

Soldado'nun cezası bitti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, formasına Giresunspor karşılaşmasıyla kavuştu.

Galatasaray derbisinin ardından 5'i ligde, 1'i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyemeyen Soldado, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Ersun Yanal yönetiminde ikinci resmi maçında ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 2'den fazla gol attı. Fenerbahçe bundan önceki 25 resmi maçta rakip fileleri 2'den fazla havalandıramamıştı.

Giresunspor maçında takımı adına 2 gol atan Mehmet Ekici, 2. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de resmi karşılaşmalarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, A takımla ilk resmi maçına çıktı. Sarı-lacivertlilerin Meksikalı futbolcusu Reyes de ilk golünü Giresunspor'a attı.



Muhabir: Gültekin Yetgin