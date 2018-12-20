Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

anasayfa > spor, futbol 20.12.2018

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı

İSTANBUL

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı.

Kupada 5. tur rövanş maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu.

Rövanş maçlarının sonunda Ümraniyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor Baltok, Göztepe, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Boluspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor, Akhisarspor ve Fenerbahçe tur atladı.

Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul'da Riva'daki tesislerinde yapılacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki

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