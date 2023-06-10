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Spor, Futbol

Fenerbahçe, kupa finalinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Fenerbahçe, kupa finalinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

İstanbul

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, final karşılaşmasında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle Joshua King ile Miguel Crespo zorlu finalde yer almayacak.

Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Altay Bayındır da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Başakşehir Avrupa’ya gidebilmek için kupayı kazanması gerekiyor

Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek Medipol Başakşehir, Avrupa’ya gidebilmek için kupayı kazanmak istiyor.

Gelecek sene Avrupa'da yer almayı hedefleyen Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için kupa finalini kazanmak zorunda.

Ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin kupayı kazanması halinde ise ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

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