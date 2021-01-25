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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Mesut Özil transferinin maliyetini açıkladı

Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak yıldız oyuncu, sonraki 3 sezon için toplamda 9 milyon avro para alacak.

Emrah Oktay   | 25.01.2021
Fenerbahçe Kulübü Mesut Özil transferinin maliyetini açıkladı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'e toplamda 9 milyon avro yıllık ücret ödeyecek.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi.

Mesut'un sözleşmesini feshettiği İngiltere'nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin avro ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon avro garanti ücret ve toplamda 550 bin avro imza parası ödeneceği aktarıldı.

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