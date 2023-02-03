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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Jorge Jesus, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.02.2023
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Jorge Jesus, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Koç'un yanı sıra yöneticiler Erol Bilecik, Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" gerekçesiyle kurula gönderildi.

Jorge Jesus ve kaleci antrenörü Özden Özgün de sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFD'ye gönderilen isimler oldu.

Fenerbahçe Kulübü de kurula sevk edilirken, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor'un da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.



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