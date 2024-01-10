Fenerbahçe, Konyaspor'u farklı yendi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.
İlk yarı
7. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dzeko dokundu. Bosna Hersekli oyuncu Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam pozisyonu tekrar izleyip penaltıyı verdi.
11. dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
17. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında soldan atağa katılan Joshua King çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.
32. dakikada Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmak istediği topu İrfan Can Kahveci kafayla savunmanın arkasına boş pozisyondaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
40. dakikada taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, topu Szymanski'yle buluşturdu. Sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen bu futbolcu, kale sahasına hareketlenen Dzeko'yu gördü. Golcü futbolcu ağları havalandırarak hat-trick yaptı: 3-0.
42. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, ceza sahasına girer girmez kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 4-0.
44. dakikada fark 5'e çıktı. Ferdi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski, King'le verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu sert bir şutla farkı 5'e çıkaran isim oldu: 5-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
55. dakikada King'in ceza sahası önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
63. dakikada Fenerbahçe 6. golünü kaydetti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmanın ıska geçtiği topu kapan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp sol çaprazdan topu filelere gönderdi: 6-0.
83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Fred'le paslaşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder, ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne ortaladı. Konyaspor savunmasından Uğurcan Yazğılı ters bir vuruşla, topu kendi ağlarına gönderdi: 7-0.
90. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği ortada Serdar Aziz'in uzaklaştırmak istediği top Guilherme'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in solundan filelere gitti: 7-1.
Fenerbahçe müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.
3 günde 2 kez rekor kırdı
Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 gün içinde oynadığı 2 maçta da rekor kırdı.
Ligin 19. haftasında İstanbulspor'a ilk yarıda 4 gol atarak bu sezon bunu başaran ilk takım olan sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında bulduğu 5 golle bu sezon ilk yarıda 5 gol atan ilk ekip ünvanını da aldı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, 3 gün içerisinde kendilerine ait rekoru geliştirmeyi başardı.
Penaltı VAR'la geldi
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı atışı, VAR kararıyla verildi.
Müsabakanın 7. dakikasında sarı-lacivertlilerin santrforu Edin Dzeko, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
Maçın hakemi önce pozisyonu devam ettirdi ve top yaklaşık 1 dakika oyunda kaldıktan sonra maçın hakemi VAR'dan uyarıldı.
VAR, 10. dakikada hakem Kadir Sağlam'a izleme tavsiyesi verdi ve hakem 11. dakikada penaltı kararına hükmetti.
Dzeko'dan hat-trick
Fenerbahçe'nin Boşnak santrforu Edin Dzeko, ligde gollerini sürdürdü.
Müsabakanın 11. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçiren 37 yaşındaki oyuncu, 32. dakikada ve 40. dakikada birer gol daha kaydederek hat-trick yaptı.
Geçtiğimiz hafta İstanbulspor maçında da ağları sarsan tecrübeli santrfor, üst üste 2 maçta gol atmayı başardı.
Ligde sarı-lacivertlilerin oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol bulan Dzeko, bu gollerle ligdeki gol sayısını da 16'ya çıkardı.
Dzeko ayrıca Gaziantep FK ve Pendikspor'un ardından Konyaspor'a da bir maçta 1'den fazla gol atmış oldu.
İrfan Can'dan top toplayıcı çocuğa tebrik
İrfan Can Kahveci, takımının 3. golünden sonra top toplayıcı çocuğa koştu.
Maçın 42. dakikasında Szymanski'nin pasında Mert Müldür topu ağlara gönderirken, sarı-lacivertlilerin taç atışını hızlı kullanmasını sağlayan top toplayıcı, golde önemli rol oynadı.
Bunun üzerine İrfan Can, golün ardından arkadaşlarından önce çocuğa koşarak ona sarıldı ve golü kutladı.
Mert Müldür siftah yaptı
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Bu sezon 1'i Avrupa'da 3'ü ligde olmak üzere 4 kez ilk 11'de forma giyen Mert, ilk golünü Konyaspor filelerine gönderdi.
İkinci yarı çift forvete döndü
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ikinci yarısında çift forvetli formasyonla takımını sahaya sürdü.
Kartal, hat-trick yapan Edin Dzeko ile Sebastian Szymanski'yi oyundan alırken, bu isimlerin yerine Michy Batshuayi ile Umut Nayir'i görevlendirdi.
Batshuayi'nin 9. golü
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon sarı-lacivertli formayla 9. golüne imza attı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında ağları sarsan Batshuayi, ligdeki 4. golünü kaydetti.
Bu sezon daha çok Avrupa maçlarında forma giyen ve o kulvarda 5 golü bulunan Batshuayi, toplamda 9. kez gol sevinci yaşadı.
Konyaspor'a karşı en farklı galibiyet
Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı en farklı galibiyetini elde etti.
Daha önce rakibiyle 44 kez karşılaşan sarı-lacivertliler bu müsabakaların 33'ünü kazanırken, en farklı galibiyetini 2005-2006 sezonunda 11 Mart 2006 tarihinde oynanan müsabakada 5-0 ile elde etmişti.
Fenerbahçe, 7-1'lik skorla rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Güzel bir oyunla farklı bir galibiyet elde ettik
Ligdeki tüm takımları takip ettiklerini vurgulayan Kartal, "Gerekli analizlerle oyuncularımızı en hızlı şekilde yönlendirdik ve hazırladık. Zamanımız yoktu. Yenilenme antrenmanıyla çıktık. Konyaspor'u tanıyor ve biliyorduk. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir takım. Tüm takımları takip ediyoruz. Güzel bir oyunla farklı bir galibiyet elde ettik. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Oyuncuları da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Stoper adaylarının hepsini değerlendirdiklerini ve Bonucci'de karar kıldıklarını aktaran Kartal, şöyle devam etti:
"Hem ekonomik hem kariyer ve tecrübesi anlamında Bonucci'nin daha faydalı olacağını düşünerek ona 'evet' dedik. Burada Cengiz ya da İrfan isimler önemli değil. Çubukluyu giyen her oyuncu değerli. Sezon başından beri İrfan'ın yaptıklarını unutmayalım. Her maç Cengiz oynayacak diye bir durum yok. 3 günde bir maç yapıyoruz. Oyuncuları maç maç değerlendiriyoruz. Rotasyonla yolumuza devam ediyoruz."
Bartuğ Elmaz'ın genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu dile getiren Kartal, rekorlarla ilgilenmediğini ve maçları kazanarak şampiyon olmak istediklerini aktardı.
Kartal, şu anda herhangi bir oyuncuya resmi transfer teklifinin olmadığını da sözlerine ekledi.
Konyaspor Teknik Direktörü Keleş: Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Keleş, "Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.