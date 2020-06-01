Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Antrenmandan önce teknik ve idari heyet, futbolcular ile tesislerde çalışan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.