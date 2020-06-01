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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ercan Çakar   | 01.06.2020
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Antrenmandan önce teknik ve idari heyet, futbolcular ile tesislerde çalışan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı aktarıldı.

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