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Spor, Futbol

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Fenerbahçe Kulübü, geçen Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Ercan Çakar  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.

İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.

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