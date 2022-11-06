Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 33. randevuda

İstanbul
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynanacak maçla Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
Rossi, Jesus'a bağlı
Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi'nin yarınki maçta durumu belirsizliğini koruyor.
Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig son maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.
Rossi'nin Demir Grup Sivasspor karşısındaki durumuna teknik direktör Jorge Jesus maç saatinde karar verecek.
Sınırda tek isim
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Genç oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında kart görmesi durumunda Giresunspor müsabakasında yer alamayacak.
Sarı-lacivertliler 17, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 32 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 67 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan 16 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.
Farklı skorlar
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.
Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
Sivas temsilcisi, 10 puan topladı
Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesi Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.