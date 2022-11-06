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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun startını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun startını verdi. Organizasyonda, 85 ülkeden yaklaşık bin 900'ü aşkın sporcu mücadele ediyor.

Sinan Özmüş   | 06.11.2022
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun startını verdi

Antalya

Bakan Kasapoğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışları öncesi yaptığı açıklamada, Ironman Triatlonu'na katılan sporcuları Türkiye'de görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, katılımcılara başarılar diledi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 112,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten başlayarak EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land of Legends içindeki koşu etabıyla sona erecek.

Organizasyonda, 85 ülkeden yaklaşık bin 900'ü aşkın sporcu mücadele ediyor.

Sporcular 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 21 kilometre koşacak.

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