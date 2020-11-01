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Spor, Futbol

Fenerbahçe ile Antalyaspor 49. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 49. kez karşı karşıya gelecek.

Süha Gür   | 01.11.2020
Fenerbahçe ile Antalyaspor 49. randevuda

İstanbul

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 48 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe 2. sırada

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde yarınki maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, yarın sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

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