Fenerbahçe, iki genç oyuncusunu Yeni Malatyaspor'a verdi

Sarı-lacivertli kulüp Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle, Barış Alıcı'yı ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a gönderdi.

anasayfa > spor, futbol 07.01.2019 Ercan Doğan Istanbul

Fenerbahçe, iki genç oyuncusunu Yeni Malatyaspor'a verdi

İSTANBUL

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında 20 yaşındaki Yiğithan Güveli ile 21 yaşındaki Barış Alıcı'nın Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında Yiğithan Güveli'yi Evkur Yeni Malatyaspor'a bonservisiyle, Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiralık vermiştir. Her iki oyuncumuza da Evkur Yeni Malatyaspor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Genç oyunculardan Barış Alıcı, sarı-lacivertli formayla sezonun ilk yarısında sekiz lig ve iki Türkiye Kupası maçında görev aldı.

Yiğithan Güveli ise birer lig ve kupa mücadelesinde şans buldu.

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