Dolar
8.64
Euro
10.14
Altın
1,751.49
ETH/USDT
3,445.70
BTC/USDT
47,432.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe gözünü lige çevirdi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçına çevirdi.

Süha Gür   | 17.09.2021
Fenerbahçe gözünü lige çevirdi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ligin 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'nin, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında ilk 11'de oynayan isimlerin yenilenme çalışmasıyla tamamladığı idmana, diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon ile başladığı aktarıldı.

Pas ve gol vuruşu ile devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.

İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın tedavilerine devam edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi
ABD'nin en çok Kovid-19 vakası görülen eyaletlerinden Florida'da ölümler 50 bini aştı
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 404 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 200 bine yaklaştı

Benzer haberler

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe gözünü lige çevirdi

TFF'den statlara giriş şartlarıyla ilgili bilgilendirme

TFF'den statlara giriş şartlarıyla ilgili bilgilendirme
Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk olacak

Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk olacak
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı