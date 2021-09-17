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Spor

Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, Bakü'de şampiyon oldu

Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Junior Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Muhammed Boztepe   | 17.09.2021
Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, Bakü'de şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen turnuvaya katılan Antalya Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ve Mersin TOHM sporcusu Toprak Avcıbaşı çiftler kategorisinde Rus ve Ukraynalı rakiplerini 2-6, 6-3 ve 10-8 yenerek şampiyon oldu.


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