Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, Bakü'de şampiyon oldu
Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Junior Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen turnuvaya katılan Antalya Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ve Mersin TOHM sporcusu Toprak Avcıbaşı çiftler kategorisinde Rus ve Ukraynalı rakiplerini 2-6, 6-3 ve 10-8 yenerek şampiyon oldu.
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