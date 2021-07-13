Fenerbahçe Gökhan Gönül'e veda etti

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.
Deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe formasının hakkını sonuna kadar verdiği vurgulanan açıklamada, "Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül." ifadeleri kullanıldı.
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➡️ Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'e teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi— AA SPOR (@aa_spor) July 13, 2021
🗣️ Ali Koç: "Her ayrılık zordur ama benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe’yle yolların kesişmesini yürekten diliyorum." pic.twitter.com/ZP4Cgk9N9W