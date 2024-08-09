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Spor, Futbol

Fenerbahçe, genç stoper Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, genç futbolcu Yiğit Fidan'ı renklerine bağladı.

Mutlu Demirtaştan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Fenerbahçe, genç stoper Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperle 4 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Bursaspor altyapısında yetişen Yiğit, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi.

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