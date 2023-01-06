Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Sahada koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.