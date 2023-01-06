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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Ercan Çakar   | 06.01.2023
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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