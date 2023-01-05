Dolar
18.77
Euro
19.77
Altın
1,835.60
ETH/USDT
1,250.00
BTC/USDT
16,841.00
BIST 100
5,116.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Mutlu Demirtaştan   | 05.01.2023
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Futbolcular, basına açık bölümde koşu, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın kalan bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Ağrıları bulunan Willian Arao ve Serdar Aziz, antrenmanda yer almadı. İki futbolcunun da yarın yapılacak idmanda takıma katılacağı ifade edildi. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı
Çekmeköy'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu
Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizini Sahil Güvenlik önledi
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

Galatasaray taraftarı derbide yok

Galatasaray liderliğini sürdürdü

Galatasaray liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı
Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe karşılaşmasındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi

Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe karşılaşmasındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet