Fenerbahçe deplasmanda 4 golle kazandı

Muğla
5. dakikada sağ kanattan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman çeldi. Kafalardan seken topu, son olarak Skriniar kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.
13. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Amrabat topu ceza sahası önüne hareketlenen Talisca'ya aktardı. Talisca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
26. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Üzeyir Ergün ceza sahasına orta yaptı. Puscas'ın kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi.
Kornerin ardından Brazo'nun ceza sahasına yolladığı topu Talisca uzaklaştırdı. Devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda topun Talisca'nın eline çarptığına karar veren Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Puscas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
32. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri, Oğuz Aydın'a pas verdi. Aydın’ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
36. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına yaptığı ortada topa kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman dokundu. Boşta kalan topu Szymanski kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-3.
44. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında topla ceza sahasına giren Mert Müldür, Erkan Değişmez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.
İkinci yarı
52. dakikadaki Fenerbahçe atağında ceza sahası önünde Talisca'nın vuruşunda kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman, topa hakim oldu.
59. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Fredy, topu Okita'ya aktardı. Okita'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etti.
65. dakikadaki Sipay Bodrum FK hücumunda topla ceza sahasına giren Fredy, Puscas'a pas verdi. Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan oyun alanına döndü.
66. dakikada hızlı gelişen Bodrum FK atağında ceza sahasında Okita'nın kaleye yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.
85. dakikada Sipay Bodrum FK'nin sağ kanattan atağında ceza alanına yapılan ortada Mohammed, topu kafayla indirdi. Fredy'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.
90+1. dakikada Bodrum FK serbest vuruş kazandı. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi. Fredy'nin kullandığı kornerde meşin yuvarlak direkten döndü.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 4-1 üstün tamamladı.