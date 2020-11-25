Euro
9.47
Dolar
7.96
BIST 100
1,338.38
Altın
1,810.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, sarı kırmızılı kulübün kriptoparası “$GAL Fan Token”in tanıtım toplantısında konuşuyor Almanya’nın başkenti Berlin’de bir saldırgan, başbakanlık binasına araçla saldırı girişimde bulundu
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Berad Büyük   | 25.11.2020
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

İstanbul

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar: 

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü
Sinopharm Kovid-19 aşısının resmi onayı için başvuruda bulundu
AK Parti'li Öztürk'ten KEİPA Genel Kurulu'nda Kovid-19'la mücadele vurgusu
Koronavirüsü yenen öğretim üyelerinden 'tedbirlere uyun' çağrısı
'Yakınlarınızın o anlarına şahit olmak zor bir süreç'

Benzer haberler

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Atakaş Hatayspor'un evinde bileği bükülmüyor

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Göztepe'de Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi

Göztepe'de Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi
Fatih Karagümrük 11 aydır evinde kaybetmiyor

Fatih Karagümrük 11 aydır evinde kaybetmiyor