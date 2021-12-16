Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat AydınusAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.