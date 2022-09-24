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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.

Murat Kaya   | 24.09.2022
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazırlanıyor Fotoğraf: İsa terli/AA

İstanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı.

Futbolculardan Emre Mor'un tedbir amaçlı çıkmadığı antrenmana, Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres de yer almadı.

Norveç milli takımı kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.


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