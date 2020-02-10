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Spor, Futbol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın açıklaması ertelendi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın açıklamasını İdlib'de 5 askerin şehit olması sebebiyle ertelediklerini açıkladı.

Süha Gür   | 10.02.2020
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın açıklaması ertelendi

İstanbul

FB TV'de konuşan Ali Koç, Fenerbahçe olarak gündeme ilişkin bilgi paylaşımında bulunacaklarını ancak bunu yaşanan elim hadise sebebiyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Suriye'den acı bir haber aldık. İdlib'de 5 kahraman askerimizi şehit verdik. 5 askerimizin de yaralandığı haberini aldık ve bu programı yapmama kararını verdik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır, kuvvet versin. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra bu acı haberlere daha yenileri eklenmez."

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