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Spor, Futbol

Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı 1,5 yıllığına Westerlo'ya kiraladı.

Süha Gür   | 28.01.2020
Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı

İstanbul

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezona kiralık olarak Çaykur Rizespor'da başlayan 22 yaşındaki futbolcunun 1,5 yıllığına Westerlo'ya kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe, daha önce genç kalecisi Berke Özer'i de Westerlo'ya kiralamıştı.

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