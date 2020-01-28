Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı

İstanbul
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezona kiralık olarak Çaykur Rizespor'da başlayan 22 yaşındaki futbolcunun 1,5 yıllığına Westerlo'ya kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe, daha önce genç kalecisi Berke Özer'i de Westerlo'ya kiralamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.