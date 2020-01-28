Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı 7 kez kazanan Djokovic, Raonic'i 3-0 yenerek yarı finalde, 6 şampiyonluğu bulunan Federer'in rakibi oldu.
Ankara
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 32 numaralı seribaşı Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile 2016 yarı finalisti Raonic arasındaki çeyrek final maçıyla tamamlandı.
Unvanını korumak için korta çıkan Djokovic, Raonic'in hızlı servisleri karşısında zaman zaman zorlansa da 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı, 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) kazandı.
Djokovic, yarı finalde 6 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.