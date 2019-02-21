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Futbol

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Zenit'e 3-1 mağlup oldu.

  | 21.02.2019
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Zenit - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit ile Fenerbahçe takımları Gazprom Arena'da karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk (sağda) bir pozisyonda rakibi İgor Smolnikov (solda) ile mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

4. dakikada Zenit öne geçti. Soldan gelişen atakta Driussi'nin ortasında penaltı noktası civarında Sadık Çiftpınar'dan seken top Azmoun'un üzerine geldi. Azmoun, topu göğsüyle sağında müsait durumda bulunan Ozdoev'in önüne yumuşattı. Ozdoev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 

37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 

43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 

45+2. dakikada Hernani'nin ceza yayı civarından etkili serbest vuruşunda kaleci Harun, topu son anda kornere çeldi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı Zenit'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

61. dakikada Mak'ın penaltı noktası civarına etkili ortasına iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

64. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Azmoun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı etkili vuruşta kaleci Harun topu kornere çeldi. 

68. dakikada Ayew'in hatalı geri pasında araya giren Azmoun, topu sağdan bindiren Mak'ın önüne bıraktı. Mak'ın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesiyle kornere çıktı.

76. dakikada Zenit farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dzyuba'nın ara pasında savunmada Mehmet Topal'ın hatasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Azmoun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Zenit'in 3-1 galibiyetiyle sona erdi.

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