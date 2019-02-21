Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit ile Fenerbahçe takımları Gazprom Arena'da karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk (sağda) bir pozisyonda rakibi İgor Smolnikov (solda) ile mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )