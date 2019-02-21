Alanyaspor 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Haydar Yılmaz ve Georgios Tzavellas'ın sözleşmelerini uzattı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Alanyaspor'un üç takım kaptanıyla sözleşme yenilediklerini söyledi.

İkinci ligden bu yana kader birliği yaptıkları Haydar Yılmaz ve Efecan Karaca'nın kulübün evlatları ve demirbaşları olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan takım kaptanlarımızdan Tzavellas kulübün demirbaş listesine dahil oldu. Kulübümüz ve kendilerine hayırlı olsun. Formalarında sözleşmelerini uzattığımız tarih yazıyor. Efecan ile 2022, Tzavellas ve Haydar Yılmaz ile 2021 yılına kadar uzattık. Geldiğimiz bu noktada daha yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

Takımıyla 2021 yılına kadar sözleşme uzatan Yunan savunma oyuncusu Tzavellas ise kulübü ailesi gibi gördüğünü dile getirdi.

İlk günden bu yana herkesin kendisini kabullendiğini aktaran Tzavellas, kulübün daha iyiye gitmesi için çok çalışmaları ve daha iyi olmaları gerektiğini bildirdi.

Haydar Yılmaz: Yeni bir sayfa daha başladı

Sözleşmesini iki yıl uzatan takım kaptanı kaleci Haydar Yılmaz da takımda çok güzel günler geçirdiklerini, kulüp başkanının kendilerine bir ailenin ferdi gibi davrandığını ifade etti.

Kendisi için yeni bir sayfa açıldığını anlatan Yılmaz, "İki yıllık imza attığım için mutluyum, ailemde yuvamda kaldığım için mutluyum. Başarı, mücadele ve ilerisi anlamda çok sevdiğim kulübü, daha üst seviyelere taşımak için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Efecan Karaca: Herkese daha iyi bir Efecan izlettireceğim

Turuncu-yeşilli takımla sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan orta saha oyuncusu Efecan Karaca da 6 yıldır bulunduğu Alanyaspor'da omuz omuza ve zorlukları göğüs gererek güzel şeyler başardıklarını söyledi.

Alanya'da güzel bir ortamın olduğuna değinen Karaca, şunları kaydetti:

"Herkese daha iyi bir Efecan daha güçlü bir Efecan izlettireceğim. Altı yıl önce transfer teklifi ilk geldiğinde 'Alanya neresi, tatile mi gideceğiz?' dedik. Buraya iyi ki gelmişiz. Kocaman bir aile olduk. Gitmeyi de düşünmedik. Başarı elde ettik. Başarı gelince insan mutlu ediyor. Ortam, atmosfer, şehir güzel. Düzenli bir takımız. Başarıya aç bir kulübüz. Tesislerimiz şimdi yapılıyor, daha çok gelişiyor. İnşallah hedeflerimiz daha yüksek olacak. Düşmeye oynayan değil, ilk 10 içerisinde olmayı, hatta Avrupa'ya gitme hedeflerini zorlayacak bir kulüp olması gerekiyor. Bunun için de başkanımız, yönetimimiz çalışıyor. İnşallah bu güzel ortamı devam ettirip, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."