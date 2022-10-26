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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak.

Süha Gür   | 26.10.2022
Fenerbahçe, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.

İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Kazanırsa lider çıkacak

Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak.

Avrupa kupalarında 251. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.

Kupa 2'de 133. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.



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