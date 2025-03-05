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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa'da 285. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 285. karşılaşmasını oynayacak.

Süha Gür  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Fenerbahçe, Avrupa'da 285. maçını oynayacak

İstanbul

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 284 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 61 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 147. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 146 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 38 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 205 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 184 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de son 30 maçta sadece 5 mağlubiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 30 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 11 de beraberlik yaşadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

92

45

28

19

133

93

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

284

112

61

111

388

404

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