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LeBron James'in 50 bin sayı rekoruyla Lakers'tan üst üste 7. galibiyet

NBA Los Angeles Lakers'ın New Orleans Pelicans'ı 136-115 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardığı maçta James, attığı 34 sayı ile NBA kariyerinde toplamda (normal sezon ve play-off) 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu oldu.

Fatih Erel  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
LeBron James'in 50 bin sayı rekoruyla Lakers'tan üst üste 7. galibiyet

İstanbul

NBA'e 9 maçla devam edildi. Lakers, konuk ettiği Pelicans'ı 21 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Los Angeles Lakers'ta 40 yaşındaki yıldız oyuncu LeBron James, karşılaşmada kaydettiği 34 sayı ile NBA kariyerinde toplamda 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu olarak yeni bir rekora imza attı.

Lakers'ta Luka Doncic ise 30 sayı, 15 asist ve 8 ribauntla oynadı ve Lakers tarihinde bir maçta 30 ve üstü sayı atan, 15 ve üstü asist yapan 4. oyuncu oldu.

Pelicans'ta ise Zion Williamson'ın 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Şengün'den 25 sayı galibiyet getirmedi

Indiana Pacers konuk ettiği Houston Rockets'ı 115-102 mağlup etti.

Pacers'ta Tyrese Haliburton, 28 sayı atarak takımını galibiyete taşırken maçın da en skorer oyuncusu oldu.

Rockets'ta Aperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Cavaliers'tan 11 maçlık galibiyet serisi

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers deplasmanda Chicago Bulls'u 139-117 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28 sayı, Jarrett Allen ise 25 sayı ve 17 ribaunt ile oynadı.

Bulls'ta Coby White, 25 sayı kaydetti.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Houston Rockets: 115-102

Orlando Magic-Toronto Raptors: 113-114

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 121127

New York Knicks-Golden State Warriors: 102-114

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 117-139

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 126-112

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 127-113

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 119-117

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 136-115

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