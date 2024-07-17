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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferini açıkladı

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada ise "İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli Kulübüne toplam 8 milyon avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli Kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi.

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