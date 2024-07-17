Dolar
33.08
Euro
36.17
Altın
2,453.62
ETH/USDT
3,409.40
BTC/USDT
64,297.00
BIST 100
11,134.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Luka Modric, Real Madrid'le sözleşmesini uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Fatih Erel  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Luka Modric, Real Madrid'le sözleşmesini uzattı

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hırvat futbolcu, 30 Haziran 2025'e kadar Madrid ekibinde forma giyecek.

2012 yılında İngiliz kulübü Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 12 sezonda 534 maça çıktı ve 39 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de aşırı rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Yozgat'ta sağanak etkili oldu
Yargıtay, darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının temyiz incelemesini tamamladı
Ankara'da EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan

Benzer haberler

Udine Belediyesi, İtalya-İsrail maçına ev sahipliği yapma teklifini geri çevirdi

Udine Belediyesi, İtalya-İsrail maçına ev sahipliği yapma teklifini geri çevirdi

Luka Modric, Real Madrid'le sözleşmesini uzattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin hedefi Premier Lig'e çıkmak

Dünyanın iki farklı gündemi

Dünyanın iki farklı gündemi
Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında yarın Trencin ile karşılaşacak

Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında yarın Trencin ile karşılaşacak
Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'nın hedefi, iç sahada üstünlük kuran bir takım

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'nın hedefi, iç sahada üstünlük kuran bir takım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet