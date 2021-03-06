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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'ün konuğu MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Berad Büyük   | 06.03.2021
Fatih Karagümrük'ün konuğu MKE Ankaragücü

Istanbul

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgisi olan 23 puanlı MKE Ankaragücü ise 19. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano ve Gaston Campi sarı kart ceza sınırında.

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