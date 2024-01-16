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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Stefano Sturaro'yla yollarını ayırdı

VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yla yollarını ayırdı.

Bozhan Memiş  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Fatih Karagümrük, Stefano Sturaro'yla yollarını ayırdı

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirildiği ifade edildi.

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür ederken, bundan sonraki futbol hayatında da başarılar diledi.

Sezon başında kırmızı-siyahlı kulüple anlaşmaya varan Stefano Sturaro, Fatih Karagümrük formasıyla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta 1 gol attı.

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