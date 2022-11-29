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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Sofiane Feghouli'yi kadrosuna dahil etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, önceki 5 sezonda Galatasaray'da forma giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'yi kadrosuna kattı.

Ercan Çakar   | 29.11.2022
Fatih Karagümrük, Sofiane Feghouli'yi kadrosuna dahil etti

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 32 yaşındaki futbolcu ile ara transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Valencia ve West Ham United formalarını da giyen Feghouli, Galatasaray'da 5 sezonda oynadığı 162 resmi maçta 34 kez fileleri havalandırdı. Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda iki Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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