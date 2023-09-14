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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

Süha Gür  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Fatih Karagümrük, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den veda mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda katılan Nazım Sangare, sakatlığı sebebiyle uzun süre futboldan ayrı kalmıştı.

Sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda 26 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 2021-2022 sezonunda ise 29 karşılaşmada görev aldı. Nazım Sangare geçen sezon ise sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamıştı.

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