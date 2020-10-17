Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük ligde yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Berad Büyük   | 17.10.2020
Fatih Karagümrük ligde yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ile berabere kalan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye yenildi.

Kasımpaşa ise ligde iki galibiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 593 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 837 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 630 bini aştı
Meksika Devlet Başkanı Obrador Kovid-19 aşısı yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı
DSÖ: Kovid-19 tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'

Benzer haberler

Fatih Karagümrük ligde yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Fatih Karagümrük ligde yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Göztepe'ye konuk olacak

Fatih Terim: Artık transfer meselesine karışmak istemiyorum

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ertelendi

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ertelendi
Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gümüşdağ: Avrupa maçlarında rakiplerimiz gibi yüzde 30 seyirci hakkını kullanmak istiyoruz

Gümüşdağ: Avrupa maçlarında rakiplerimiz gibi yüzde 30 seyirci hakkını kullanmak istiyoruz