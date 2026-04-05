Antalyaspor konuk ettiği Eyüpspor'u mağlup etti Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.

12. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına ön direkte iyi yükselen Giannetti'nin kafa şutunda, kaleci Monteiro meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

16. dakikada Ballet'in sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Safuri'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Ballet'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yakın mesafedeki Van de Streek önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda da top az farkla dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Bedirhan Özyurt'un orta sahada Van de Streek'e sert müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, bu oyuncuya ikinci kez sarı kartı gösterdi. Bedirhan, böylece kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

54. dakikada Ballet'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü.

63. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Saric'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Van de Streek'in şık plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Monteiro'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0.

74. dakikada Van de Streek'in sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

76. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Monteiro, topu kornere gönderdi.

77. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin soldan paslaşarak kullandığı kornerde, bu oyuncunun ceza alanı sol çaprazına ara pasına hareketlenen Storm, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

83. dakikada Antalya temsilcisi skorda 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Storm'un ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Monteiro çeldi. Pozisyonun devamında Anıl Yaşar'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Ballet'e çarpıp filelere gitti: 3-0.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 3-0 kazandı.

AA'nın 106. yılı kutlandı

Karşılaşma öncesinde Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Hesap.com Antalyaspor'un futbolcuları, seremoniye üzerinde "Anadolu Ajansımızın 106. yaşını kutluyoruz." yazılı pankartla çıktı.