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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Giresunspor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Fatih Karagümrük, Giresunspor'a konuk olacak

İstanbul

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadele yarın saat 20.00'de oynanacak.

Ligde 23 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgiyle 22 puan toplayan Giresunspor, ligde 17. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekip, son 8 lig maçında kazanamazken, bu mücadelelerde 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

22 lig maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi alan VavaCars Fatih Karagümrük ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor. Andrea Pirlo'nun ekibi, ligde oynadığı son 8 maçta kaybetmedi. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Konuk ekipte Bertolacci, Colley ve Nicholas sarı kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Giresun deplasmanında kart görmesi halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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