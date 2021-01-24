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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük Denizli deplasmanında kazandı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.

Mustafa Değirmencioğlu   | 24.01.2021
Fatih Karagümrük Denizli deplasmanında kazandı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Denizli

Fatih Karagümrük , Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.

10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Viviano topu kontrol etti.

22. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta defanstan dönen topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.

42. dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun vuruşunda, kaleci Aykut Özer meşin yuvarlağı önledi.

44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Koray Altınay'ın ceza sahasının sağından yaptığı ortada sol tarafta topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fatih Karagümrük 1-0 üstün bitirdi.

İkinci yarı

48. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Kubilay Aktaş önünde kalan topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.

50. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta top dışarı çıktı.

57. dakikada Rodallega'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmad Yasin'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan sahayı terk etti.

65. dakikada sağ kanatta Ndiaye, rakibiyle mücadelesinde çizgiden çeldiği meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Mevlüt Erdinç'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Jimmy Durmaz'ın pasında topla buluşan Ndao'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

81. dakikada Bergdich'in yerden pasında Sagal şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

88. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Sagal'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Diskerud, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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